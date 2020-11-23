Известный теннисный комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением насчет победы Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP в Лондоне, где в финале он сразился против австрийца Доменика Тима (4:6, 7:6 (7:2), 6:4).

— После поражения в первом сете он не играл в свое удовольствие ни секунды. Медведев просто набирал игру по ходу матча. Даниил играл в равный теннис с соперниками: и с Надалем, и с Тимом, но все решали один-два мяча. Эти мячи определили преимущество его соперников в первом сете, но затем он набрал силу. Медведев немножко разрушал игру, и у него такая тактика, что он усложняет действия, но, с другой стороны, если Надаль, может быть, чуть-чуть устал к концу игры, то не могу сказать того же о Тиме. Доменик играл в ту же самую силу и так же мощно и опасно. Он сам набирал игру, находил ключи в самых трудных вариантах розыгрышей. Он играл очень хорошо.

Способен ли Даниил стать первой ракеткой мира? Все задают этот вопрос. Поживем — увидим. Он в хорошем состоянии, вернулся в прежнюю силу. Это очень ценно, потому что в прошлом году он выстрелил неожиданно для всех и, может быть, для самого себя и до конца не поверил еще в то, чего он достиг. Сейчас Медведев уже осмысленно вернулся в то состояние и, возможно, даже на более высоком уровне, потому что у него появилась та стабильность, которой, может быть, ему не хватало. Конечно, он еще должен многое прибавлять, но Даниил и будет это делать. В общем, он перспективный.

Там и Андрей Рублев хочет стать первой ракеткой мира, вы знаете, претендентов очень много. У него соперники все замечательные, многие с русскими корнями. И Циципас, и Зверев — все они почти сверстники, там разница в год-два. Группа очень большая, и каждый может претендовать на звание первой ракетки. В общем, появилось еще одно теннисное явление, потому что Медведева пока никто до конца раскусить не может, очень он своеобразен в игре. (Екатерина Звенигородская)