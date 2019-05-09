Демолинер и Медведев - в четвертьфинале турнира в Мадриде

Бразилец Марселу Демолинер и россиянин Даниил Медведев вышли в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде. Во втором круге дуэт обыграл испанцев Роберто Карбальеса Баэну и Хайме Мунара.
Соперниками Демолинера и Медведева станут голландец Жан-Жюльен Рожер и румын Хоря Текэу.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 536 160 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Второй круг
Марселу Демолинер/Даниил Медведев (Бразилия/Россия) - Роберто Карбальес Баэна/Хайме Мунар (Испания, WC) - 7:6 (7:5), 7:5
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