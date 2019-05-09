Демолинер и Медведев - в четвертьфинале турнира в Мадриде

Бразилец Марселу Демолинер и россиянин Даниил Медведев вышли в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде. Во втором круге дуэт обыграл испанцев Роберто Карбальеса Баэну и Хайме Мунара.

Соперниками Демолинера и Медведева станут голландец Жан-Жюльен Рожер и румын Хоря Текэу.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 536 160 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Марселу Демолинер/Даниил Медведев (Бразилия/Россия) - Роберто Карбальес Баэна/Хайме Мунар (Испания, WC) - 7:6 (7:5), 7:5