Даниил Медведев: «Если бы не теннисная карьера, постарался бы стать киберспортсменом»

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев, признанный спортсменом года по версии «СЭ», рассказал о своем увлечении видеоиграми.

— Когда мне было 14-16 лет и я мог играть в Playstation все свободное время, я играл на продвинутом уровне, особенно в ФИФА, — сказал «СЭ» российский теннисист. — Сейчас я играю намного меньше, в среднем, 3-4 раза в неделю, в зависимости от ситуации и свободного времени, поэтому даже близко не на том уровне, где можно было бы на что-либо рассчитывать. Последние годы мы с командой друзей играем на Playstation 4, но планируем уже испытать новую модель — 5-ю. В основном играем в ФИФА, FPL, Rainbow 6 и немного в Fortnite. Если бы не теннисная карьера, я бы, возможно, постарался стать киберспортсменом, мне это тоже интересно.

(Тимур Ганеев)

Полностью интервью с Медведевым — на сайте «СЭ»