Лучшим спортсменом-2020 в опросе журналистов и колумнистов «СЭ» стал Даниил Медведев, первая ракетка России и лидер национальной сборной. В ноябре 24-летний теннисист поразил весь спортивный мир на Итоговом чемпионате в Лондоне. Он принес нашей стране первую за 11 лет победу на этих престижных соревнованиях и стал первым игроком в истории, одолевшим в ATP Finals первых трех номеров мирового рейтинга. В эксклюзивном интервью «СЭ» Медведев назвал своих героев уходящего года, выбрал свой самый яркий матч в сезоне-2020 и вспомнил о том, как играл в марте в киберфутбол на турнире «СЭ».

В 14 лет я мог играть в Playstation все свободное время

— Давайте начнем с вашего самого запоминающегося матча в этом году.

— Это финальный поединок с Домиником Тимом на Итоговом турнире. Все-таки это был и последний матч в этом году. Я играл за один из самых больших титулов в моей карьере. И сама игра получилась очень крутой.

— Почему вы не играли в выставочных турнирах во время карантина? Были предложения?

— По различным причинам. Мы с командой старались в этот непростой период лучше всего распланировать календарь. Когда тренироваться, когда отдыхать. Чтобы подойти к возобновлению турниров в наилучшей форме. Поэтому так получилось, что в период, когда проводились все выставочные турниры, я был не в форме. Решил, что не стоит играть, будучи не готовым.

— У вас было такое, что коронавирус казался заговором?

— Нет. Ситуация в мире остается непростой и по сей день. Много семей пострадало. Остается надеяться, что в скором времени этот вирус будет побежден совместными усилиями.

— Во время пандемии вы играли в киберфутбол, в том числе в турнире «СЭ». Могли бы стать киберспортсменом?

— Когда мне было 14 — 16 лет и я мог играть в Playstation все свободное время, я находился на продвинутом уровне, особенно в FIFA. Сейчас играю намного меньше, в среднем три-четыре раза в неделю, в зависимости от ситуации и свободного времени. Поэтому я даже близко не на том уровне, где можно было бы на что-либо рассчитывать. Последние годы мы с друзьями играем на Playstation4, но планируем испытать новую модель. В основном сражаемся в FIFA, FPL, Rainbow 6 и немного в Fortnite. Если бы не теннисная карьера, я, возможно, постарался бы стать киберспортсменом. Мне это тоже интересно.

Выступить на Олимпиаде — моя детская мечта

— Согласны с Новаком Джоковичем, который создает независимый теннисный профсоюз?

— Здесь нужно принимать хорошо обдуманные решения. Есть много вопросов со всех сторон, которые пока остаются без ответа.

— Правильно ли, что начало Australian Open передвинули?

— Насколько мне известно, Ассоциация тенниса Австралии вместе с ATP тесно сотрудничают с австралийскими органами власти, и это был единственный возможный вариант проведения турнира. Они делают все возможное, чтобы Australian Open состоялся, а это непросто. Поэтому я думаю, что это правильное решение.

— Из-за пандемии с корта исчезли болбои, подававшие полотенца, а на некоторых турнирах и лайнсмены. Это проблема?

— Из-за пандемии во всем мире во многих сферах было введено много новых правил и ограничений. Теннис не исключение, и мы, теннисисты, лишь хотим продолжать делать свою работу и радовать фанатов. Это самое важное для нас. Остальное — детали.

— В 2020 году вы провалили грунтовый сезон. У вас есть планы по улучшению игры на грунте? Может, лучше уже просто забыть про это покрытие?

— На все есть разумные причины. Я сыграл два тяжелых турнира в Америке после перерыва в полгода. После этого у меня было три дня отдыха и четыре дня подготовки к грунтовому сезону. Для игроков, у которых грунт — любимое покрытие, этого будет достаточно. Для меня же этого оказалось слишком мало. В прошлом году при хорошей подготовке я показывал хорошую игру на грунте. Мы будем продолжать с командой работать в этом направлении.

— Поедете на Олимпиаду, если она состоится? Ведь, возможно, она пройдет в смежные сроки с Уимблдоном?

— Выступить на Олимпиаде — это моя детская мечта, как, думаю, и для большинства спортсменов.

Жалко, что в этом году не удалось провести «Кубок Кремля»

— Как относитесь к акциям американской теннисистки Наоми Осаки против расизма? Место ли политике в спорте?

— Она говорит о том, что ее волнует, это сильный и смелый поступок, который вызывает уважение.

— Согласны с мнением Марата Сафина, который назвал отъезд Медведева, Рублева и Хачанова из России одной из причин вашего успеха? Россия — не самое удачное место для тренировок профессионального теннисиста?

— К сожалению, на данный момент тренироваться в России и выйти на высокий уровень тяжелее, чем если ты находишься, например, в Европе. По ряду причин. Москва — слишком большой город, чтобы провести идеальный тренировочный день, по крайнее мере я так считаю. Играть на открытых кортах получится, если повезет, четыре месяца в году. На дорогу уходит очень много времени, предугадать которое невозможно.

— Расстроились, что не получилось приехать в Москву в этом году? В отпуске удалось набраться сил перед предсезонкой?

— Очень жалко, что в этом году не удалось провести «Кубок Кремля», я всегда рад возвращаться в Москву. Уже провел две интенсивные недели предсезонной подготовки. Думаю, что подойду к сезону полностью подготовленным.

— Ваш папа рассказал «СЭ», что очень увлекается велоспортом. Вам близок этот спорт?

— Мне ближе другие виды спорта — те, где все проходит быстрее и динамичнее.

— На следующий день после победы на ATP Finals вы встретились с бизнесменом Олегом Тиньковым в Лондоне.

— Меня с его банком связывает не только партнерство, у нас теплые и доверительные отношения между его и моей командой. Я уважаю Олега за его целеустремленность и умение создавать уникальные проекты. В непростой ситуации, в которой он сейчас оказался, мне было важно использовать возможность встретиться, так как мы оба находились в Лондоне. Хотелось вместе разделить победу и поддержать его. Ведь мы — одна команда.

— Что могли бы пожелать всем теннисным болельщикам в России? Могли бы назвать людей, которые вдохновили вас в этом году?

— Всем теннисным фанатам в России хотелось бы пожелать удачи и, конечно же, здоровья в новом году. Бесконечно уважаю труд и усилия врачей, медицинского персонала, которые помогают людям бороться с болезнями. А нам, спортсменам, — с травмами. Этот год заставил людей во всем мире осознать многие вещи: насколько мы и наш мир хрупкие. Для меня герои этого года — врачи, медицинские сотрудники и волонтеры, помогающие в борьбе с коронавирусом.

Топ-10 спортсменов 2020 года по версии «СЭ».

Даниил Медведев

Родился 11 февраля 1996 года в Москве.

Рост — 198 см, вес — 83 кг.

Профессиональный теннисист с 2014 года.

Победитель Итогового турнира ATP (2020).

Финалист US Open (2019).

Победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде.

Четвертая ракетка мира.

C 2017 года сыграл за Россию 6 матчей в Кубке Дэвиса.

Заработал за карьеру 14 130 584 долларов.

Резиденция — Монте-Карло (Монако).