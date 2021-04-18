Циципас после победы над Рублевым: «Это лучшая неделя в моей жизни»

Греческий теннисист Стефанос Циципас после победы в финале турнира ATP в Монте-Карло над россиянином Андреем Рублевым (6:3, 6:3) подвел итоги турнира.

«У меня была невероятная неделя в Монте-Карло, — цитирует Циципаса сайт ATP. — Не могу описать свои чувства. Я переполнен разными эмоциями и ностальгией. Потрясающе находиться в том положении, в котором я сейчаас. Мы оба заслужили играть в финале. У нас была великолепная борьба, мы сделали шоу. Думаю, что это лучшая неделя в моей жизни.

Я знал, что Андрей будет очень тяжелым соперником. Я потратил много нервов. Мы всегда хотим проявить себя максимально, когда играем друг против друга. С Андреем было очень тяжело сегодня, учитывая, что это финал. Это дополнительный стресс и отвественность. Я горд тем, что показал сегодня, и тем, что был сегодня на этом корте».