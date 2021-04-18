Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Андрея Рублева в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло против Стефаноса Циципаса (3:6, 3:6).

«Было видно, как будто Андрея подменили, — сказал Кафельников «СЭ». — Я не знаю с чем это связано. Либо с физическим состоянием, либо все-таки с блестящей игрой Циципаса. Как мне показалось, не было той искры в глазах Андрея, которую мы видели в матче против Надаля. Почему не получилось — на этот вопрос должен отвечать сам Андрей. Много разных факторов влияет на результат. Усталость, например. Может, тактика была выбрана не самая удачная на игру. Факт в том, что не было того Андрея, которого мы видели в пятницу и субботу».

Кафельников также отметил, что Рублев будет продолжать прогрессировать несмотря на поражение в финале.

«Будет ли прогрессировать? Конечно, я уверен в этом. Обидно, что такое состояние Андрея пришлось на титульный матч. Не каждый раз ты все-таки выходишь в финал турнира серии «Мастерс». Обидно, что упущена возможность выиграть титул против соперника, который был вполне сопоставим по силам», — добавил Кафельников.

Несмотря на сегодняшнее поражение, Рублев в понедельник станет 6-й ракетка мира, обойдя по очкам Роджера Федерера.

(Артем Бухаев)