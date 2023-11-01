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Сегодня, 18:21

Циципас победил Оже-Альяссима и вышел в третий круг «мастерса» в Париже

Руслан Минаев
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Грек Стефанос Циципас обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима во втором круге турнира ATP серии «мастерс» в Париже — 6:3, 7:6 (7:4). Встреча длилась 1 час 51 минуту.

В третьем круге 7-й сеянный на турнире ATP-1000 сыграет с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Александр Зверев (Германия, 10).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 7) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:3, 7:6 (7:4)

Теннис
Стефанос Циципас
Феликс Оже-Альяссим
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