Чорич считает, что Медведеву по силам выиграть турнир «Большого шлема»

Хорват Борна Чорич поделился мнением о Данииле Медведеве. Он предположил, что первая ракетка России может выиграть турнир «Большого шлема».

— Когда теннисные соревнования возобновятся, Медведев сможет победить на турнире «Большого шлема». — цитирует Чорича Tennis World USA.? — Он демонстрирует отличный теннис и находится в потрясающей форме.

Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP. В 2019 году он дошел до финала US Open.