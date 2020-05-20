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Чорич считает, что Медведеву по силам выиграть турнир «Большого шлема»

08:25
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Хорват Борна Чорич поделился мнением о Данииле Медведеве. Он предположил, что первая ракетка России может выиграть турнир «Большого шлема».

— Когда теннисные соревнования возобновятся, Медведев сможет победить на турнире «Большого шлема». — цитирует Чорича Tennis World USA.? — Он демонстрирует отличный теннис и находится в потрясающей форме.

Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP. В 2019 году он дошел до финала US Open.

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