Чесноков подвел итоги старта ведущих российских теннисистов на турнире в Мадриде

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил выступление российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова на турнире в Мадриде.

«Мне кажется, очень сильно сыграл Рублев по сравнению с прошлым годом. Что касается Медведева, то, когда третья ракетка мира играет со 164-й, то запас, конечно, колоссальный. Я не видел, чтобы Даниил хоть немного нервничал. Он играл с огромным запасом. Хачанов с трудом выиграл у Монтейру, но это хорошая победа», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Турнир в Мадриде относится к категории «АТР Мастерс» и проходит на кортах с грунтовым покрытием. В нынешнем году он состоится c 26 апреля по 7 мая, а его общий призовой фонд составляет 7,7 миллиона долларов. Из российских теннисистов борьбу на турнире также продолжают Александр Шевченко, Роман Сафиуллин и Аслан Карацев.