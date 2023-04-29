Медведев обыграл Вавассори и встретится с Шевченко в третьем круге турнира в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Андреа Вавассори во втором круге турнира в Мадриде — 6:4, 6:3.

Россиянин четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брей-пойнта из четырех.

Итальянец трижды подал навылет, не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех.

В третьем круге Медведев сыграет против своего соотечественника Александра Шевченко.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Андреа Вавассори (Италия, Q) — 6:4, 6:3