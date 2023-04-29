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29 апреля, 13:38

Медведев обыграл Вавассори и встретится с Шевченко в третьем круге турнира в Мадриде

Виталий Косик
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Андреа Вавассори во втором круге турнира в Мадриде — 6:4, 6:3.

Россиянин четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брей-пойнта из четырех.

Итальянец трижды подал навылет, не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех.

В третьем круге Медведев сыграет против своего соотечественника Александра Шевченко.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Андреа Вавассори (Италия, Q) — 6:4, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/madrid/2023/
Теннис
Даниил Медведев
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