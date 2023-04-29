Хачанов и Рублев вышли во второй круг турнира в Мадриде в парном разряде
Российская пара Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли теннисистов Марселя Гранольерса и Орасио Себальоса (3:6, 6:4, 10:7) в парном разряде в первом круге турнира ATP в Мадриде.
В следующем круге россияне сыграют с хорватами Николой Мектичем и Мате Павичем.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина) — 3:6, 6:4, 10:7
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