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29 апреля, 16:18

Хачанов и Рублев вышли во второй круг турнира в Мадриде в парном разряде

Виктория Кравченко
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Российская пара Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли теннисистов Марселя Гранольерса и Орасио Себальоса (3:6, 6:4, 10:7) в парном разряде в первом круге турнира ATP в Мадриде.

В следующем круге россияне сыграют с хорватами Николой Мектичем и Мате Павичем.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина) — 3:6, 6:4, 10:7

Андрей Рублев
Карен Хачанов
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