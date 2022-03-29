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Сегодня, 19:33

Чесноков: «Медведев не зацикливается на звании первой ракетки мира, это правильно»

Андрей Чесноков прокомментировал выступление Даниила Медведева на турнире в Майами
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков прокомментировал выступление Даниила Медведева на турнире в Майами.

«Внимательно слежу за игрой Медведева, и она мне нравится. Самое главное, он не зацикливается на возвращении звания первой ракетки мира. Вообще себе не забивает этим голову, действует свободно и раскрепощенно. Психологически на него ничего не давит, это хорошо заметно.

Да и чего Дане париться? Даже если он сейчас выступит не слишком удачно, ничего страшного не произойдет. Ему рано паниковать и зажиматься: не так много выиграно, чтобы это потерять», — приводит слова Чеснокова Betonmobile.ru.

Медведев сегодня, 29 марта, сыграет в 1/8 финала турнира в Майами с американцем Дженсоном Бруксби. Россиянин сможет вернуть себе звание первой ракетки мира, если выйдет в полуфинал соревнования.

Источник: https://betonmobile.ru/
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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