Матс Виландер поделился мнением о травме Рафаэля Надаля

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился мнением о состоянии здоровья Рафаэля Надаля.

"В идеальном мире я бы подумал, что как только Рафа выиграет турнир в Акапулько, то он возьмет месяц отдыха от турниров, а затем вернется к своему обычному графику уже на глиняных кортах. Так что, возможно, он немного перестарался. Но Надаль так любит теннис и соревнования, что, когда он чувствует себя хорошо, он выходит на корт и работает изо всех сил.

Люди говорят: "Рафаэль долго не протянет из-за травм". Я всегда говорил обратное. Он держится на высоком уровне до тех пор, пока не получит травму, потом возвращается домой, проходит курс реабилитации и снова начинает играть. Затем все повторяется. Такова его карьера", — приводит слова Виландера Tennishead.

Ранее Надаль снялся с турнира в Монте-Карло, который стартует 10 апреля. Он пропустит 4-6 недель из-за травмы ребра.