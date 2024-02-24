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24 февраля, 00:40

Черундоло обыграл Лайовича и вышел в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро

Сергей Разин
корреспондент
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Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло в четвертьфинале турнира в Рио-де-Жанейро обыграл серба Душана Лайовича со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. На счету 25-летнего аргентинца эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех.

В полуфинале Черундоло встретится с победителем матча Тиагу Монтейру (Бразилия) — Себастьян Баэс (Аргентина).

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 2 100 230 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Франсиско Черундоло (Аргентина, 4) — Душан Лайович (Сербия) — 3:6, 6:4, 6:4

Душан Лайович
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