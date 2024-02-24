Рууд обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Мексике
Норвежец Каспер Рууд вышел в финал турнира ATP в Лос-Кабосе (Мексика).
В полуфинале спортсмен обыграл грека Стефаноса Циципаса в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:4).
В финале Рууд встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 1) — Джордан Томпсон (Австралия, 8).
Лос-Кабос (Мексика)
Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo
Призовой фонд 915 245 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 6:4, 7:6 (7:4)
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