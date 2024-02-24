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24 февраля, 06:59

Рууд обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Мексике

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Каспер Рууд.
Фото Reuters

Норвежец Каспер Рууд вышел в финал турнира ATP в Лос-Кабосе (Мексика).

В полуфинале спортсмен обыграл грека Стефаноса Циципаса в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:4).

В финале Рууд встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 1) — Джордан Томпсон (Австралия, 8).

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

Призовой фонд 915 245 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 6:4, 7:6 (7:4)

Теннис
Каспер Рууд
Стефанос Циципас
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