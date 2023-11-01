Бублик вышел в третий круг турнира в Париже

Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу во втором круге турнира в Париже. В двух сетах он переиграл Николаса Харри из Чили — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).

Следующим соперником Бублика будет победитель матча Каспер Рууд — Франсиско Черундоло.

Также в третий круг турнира вышел немец Даниэль Альтмайер, так как его соперник американец Тэйлор Фритц отказался от игры.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Бублик (Казахстан) — Николас Харри (Чили) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3)

Даниэль Альтмайер (Германия) — Тэйлор Фритц (США, 9) — 0:0 отказ 2-го игрока