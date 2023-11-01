Сафиуллин обыграл Алькараса на турнире в Париже
Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу во втором круге турнира в Париже. В двух сетах он выиграл у испанца Карлоса Алькараса — 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 39 минут. На счету 26-летнего россиянина 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 4 из 8 реализованных брейк-пойнта. 20-летний испанец допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:3, 6:4
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