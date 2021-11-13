Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Американец Пол стал победителем турнира в Стокгольме

20:27
Теги:

В финале теннисного турнира в Стокгольме американец Томми Пол обыграл канадца Дениса Шаповалова, не позволив тому защитить чемпионский титул.

Для 24-летнего Пола это первый финал и первый титул ATP в карьере.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 711 725 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Томми Пол (США) — Денис Шаповалов (Канада, 3) — 6:4, 2:6, 6:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Ови велик, а ты пустышка!» Фанаты ответили сыну легенды, который не порадовался за Овечкина
Россиян предупредили о массовых проверках на дорогах
0