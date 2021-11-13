Американец Пол стал победителем турнира в Стокгольме

В финале теннисного турнира в Стокгольме американец Томми Пол обыграл канадца Дениса Шаповалова, не позволив тому защитить чемпионский титул.

Для 24-летнего Пола это первый финал и первый титул ATP в карьере.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 711 725 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Томми Пол (США) — Денис Шаповалов (Канада, 3) — 6:4, 2:6, 6:4