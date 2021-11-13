Американец Пол стал победителем турнира в Стокгольме
20:27
В финале теннисного турнира в Стокгольме американец Томми Пол обыграл канадца Дениса Шаповалова, не позволив тому защитить чемпионский титул.
Для 24-летнего Пола это первый финал и первый титул ATP в карьере.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 711 725 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Томми Пол (США) — Денис Шаповалов (Канада, 3) — 6:4, 2:6, 6:4
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