Шевченко проиграл Ханфманну в первом круге турнира в Мюнхене

Представляющий Казахстан Александр Шевченко проиграл немцу Яннику Ханфманну в первом круге турнира в Мюнхене — 7:6 (8:6), 3:6, 5:7.

Матч длился два с половиной часа. Шевченко сделал 7 эйсов и допустил 1 двойную ошибку. Ханфманн реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов.

Во втором круге немец встретится с Марк-Андреа Хюслером (Швейцария, Q).

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Янник Ханфманн (Германия) — Александр Шевченко (Казахстан, 8) — 6:7 (6:8), 6:3, 7:5

Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, Q) — Марко Топо (Германия, WC) — 3:6, 6:1, 6:3