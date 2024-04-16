Надаль о возвращении после травмы: «Я переживаю тяжелые времена, но ценю возможность играть»

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над итальянцем Флавио Коболли (6:2, 6:3) в первом круге турнира в Барселоне.

«С каждым разом становится все сложнее, особенно когда ты в таком возрасте. Это лишь усложняет ситуацию. Я переживаю тяжелые времена, но в то же время, когда я имею возможность играть в туре несколько дней, и могу тренироваться и соревноваться с ребятами — это очень много значит для меня. Все еще доволен тем, что продолжаю играть. Рад, что стартовал с победы», — цитирует 37-летнего Надаля пресс-служба ATP.

Надаль провел первый матч с января 2024-го. Ранее он снялся с «мастерса» в Монте-Карло из-за проблем со спиной. Испанец провел на грунте первый матч за 681 день.

Во втором круге 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.