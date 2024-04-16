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Норри сыграет с победителем матча Хачанов — Баутиста Агут в третьем круге турнира в Барселоне

Руслан Минаев
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Британец Кэмерон Норри вышел в третий круг турнира серии ATP 500 в Барселоне.

31-я ракетка мира победил француза Гарольда Майо со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (6:8). Француз отказался от продолжения матча перед решающим сетом.

В третьем круге Норри встретится с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 7) — Роберто Баутиста Агут (Испания, WC).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 782 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 12) — Гарольд Майо (Франция, Q) — 7:6 (7:3), 6:7 (6:8) отказ 2-го игрока

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 13) — Ник Хардт (Доминиканская Республика, Q) — 7:5, 6:2

Маттео Арнальди (Италия) — Себастьян Баэс (Аргентина, 8) — 5:7, 7:6 (10:8), 6:2

Теннис
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