Норри сыграет с победителем матча Хачанов — Баутиста Агут в третьем круге турнира в Барселоне
Британец Кэмерон Норри вышел в третий круг турнира серии ATP 500 в Барселоне.
31-я ракетка мира победил француза Гарольда Майо со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (6:8). Француз отказался от продолжения матча перед решающим сетом.
В третьем круге Норри встретится с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 7) — Роберто Баутиста Агут (Испания, WC).
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 782 960 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Кэмерон Норри (Великобритания, 12) — Гарольд Майо (Франция, Q) — 7:6 (7:3), 6:7 (6:8) отказ 2-го игрока
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 13) — Ник Хардт (Доминиканская Республика, Q) — 7:5, 6:2
Маттео Арнальди (Италия) — Себастьян Баэс (Аргентина, 8) — 5:7, 7:6 (10:8), 6:2
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