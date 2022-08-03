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Сегодня, 15:15

Шаповалов о том, что проиграл 7 из 8 последних матчей: «Немногие игроки могут выступать суперстабильно»

Денис Шаповалов объяснил, почему проиграл семь из восьми последних матчей
Анна Горшкова
Корреспондент
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22-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов объяснил, почему проиграл семь из восьми последних матчей.

«Это и есть теннис — постоянные взлеты и спады. Немногие игроки могут выступать суперстабильно. Это природа игры. Нужно иметь терпение, привыкнуть к этому, сохранять позитивный настрой, работать и верить в себя. Очень часто люди паникуют, когда что-то не получается. Но нужно думать о том, как ты будешь играть дальше, что можно сделать, чтобы исправить ошибки. И нужно работать по тому плану, который у нас есть», — приводит слова Шаповалова сайт ATP.

На этой неделе 23-летний канадец принимает участие в Citi Open, который проходит в Вашингтоне. Во втором круге турнира Шаповалов сыграет с американцем Джеффри-Джоном Вулфом.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/shapovalov-washington-2022-feature
Теннис
Денис Шаповалов
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