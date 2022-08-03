Томпсон и Накашима вышли во второй круг турнира в Лос-Кабосе

Австралийский теннисист Джордан Томпсон обыграл немца Янника Ханфмана за 1 час и 23 минуты в первом круге турнира в Лос-Кабосе со счетом 6:3, 6:0. В следующем раунде Томпсон сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.

Также на турнире американец Брэндон Накашима обыграл японца Каичи Учиду за 1 час и 56 минут со счетом 7:6 (7:1), 6:2. Накашима во втором круге сыграет с австралийцем Максом Перселлом.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Abierto de Tenis Mifel

Призовой фонд 822 110 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джордан Томпсон (Австралия) — Янник Ханфманн (Германия) — 6:3, 6:0

Брэндон Накашима (США, 6) — Каичи Учида (Япония, Q) — 7:6 (7:1), 6:2