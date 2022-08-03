Хуберт Хуркач проиграл финну Руусувуори во втором круге турнира в Вашингтоне

Польский теннисист Хуберт Хуркач проиграл финну Эмилю Руусувуори во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне.

Матч продолжался 1 час 43 минуты и завершился со счетом 4:6, 6:7 (3:7).

11-а ракетка мира Хуркач 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырех. На счету 46-й ракетки мира — 3 эйса, 3 двойные и один реализованный брейк-пойнта из одного.

В третьем круге турнира Руусувуори сыграет с победителем матча Аслан Карацев (Россия, 15) — Микаэль Имер (Швеция).

В другом матче второго тура датчанин Хольгер Руне обыграл француза Бенуа Пэра со счетом 6:3, 6:2. Руне прервал серию из семи поражений подряд.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 953 285 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Хуберт Хуркач (Польша, 2) — 6:4, 7:6 (7:3)

Хольгер Руне (Дания, 9) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:3, 6:2