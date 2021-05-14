Сегодня Александр стал шестикратным чемпионом Европы.

Подавляющее большинство спортсменов могло бы только мечтать о таком количестве титулов. Александр Мальцев после очередной победы в Будапеште стал шестикратным чемпионом Европы. Плюс у него за плечами сразу четыре золотые медали с трех чемпионатов мира. Назовете навскидку еще хотя бы несколько российских спортсменов, у которых была бы такая коллекция?

Никогда не сдаваться

Прекрасно знаю, что многие настроены к мужчине-синхронисту скептически. И что микст-дуэты вызывают ухмылку даже у значительной части нашей женской сборной по синхронному плаванию. Я, чего скрывать, тоже не могу назвать себя фанатом этой дисциплины. Но упорство, выдержка, умение не обращать внимание на разговоры за спиной и способность Мальцева игнорировать бесконечные «нет» на пути к мечте вызывают огромное уважение.

К 12 годам он остался один в женском коллективе, но не хотел бросать тот вид спорта, который ему нравился. Александр не делал ничего плохого, никому ничего не навязывал, просто шел своим путем. Но понятно, что ровесники постоянно смеялись над ним. А в том возрасте насмешки воспринимаются особенно чувствительно. Но он продолжал заниматься тем, чем хотел. В 16 его вообще отчислили из спортшколы — просто не знали, что с ним делать. По сути, трагедия. Но и в тот момент он не сдался. В погоне за мечтой переехал в Москву — к тренеру Гане Максимовой. Она единственная, кто не отказался работать с парнем.

Мальцев настолько верил в свой конечный успех, что, когда в 2014 году для многих громом посреди ясного неба разразилась новость о соревнованиях микст-дуэтов на ЧМ-2015, он был абсолютно спокоен. Как будто знал, что так оно и должно быть.

С того самого чемпионата мира в Казани жизнь Александра развернулась совершенно в другом направлении. Серебро и золото на ЧМ, и он уже не гадкий утенок, а одна из звезд российского спорта. Человек, от которого каждый год ждут только побед на крупных стартах. Со своей аудиторией. Например, в Instagram у него столько же подписчиков, сколько у легенды мирового синхронного плавания Светланы Ромашиной, — в районе 40 тысяч.

Дойдет ли он до конца?

Вот только нельзя сказать, что Александр в спортивном смысле абсолютно счастлив. Как и у любого атлета, у него есть мечта — Олимпийские игры. Однако включат ли когда-то микст в их программу — непонятно. После Казани-2015 крутились какие-то разговоры относительно Токио-2020, но ничего не вышло. FINA рекомендовала МОК включить смешанные дуэты в Париж-2024, однако в декабре прошлого года выяснилось, что этого не произойдет. Брейк-дансу сказали «да», а микст Мальцева оставили в зоне ожидания.

Его и это не сломало. Он сказал, что готов ждать еще. Теперь, при идеальных раскладах, зеленый свет может загореться к Лос-Анджелесу-2028. Почти наверняка произойдет это, только если к тому моменту топовая пара будет вырисовываться у американцев.

Александру этим летом исполнится 26 лет. В 2028-м — 33 года. В принципе, с его умением отбросить все на пути к цели он может дождаться и 2032 года. Так, например, американец Билл Мэй победил на чемпионате мира в Казани в возрасте 36 лет.

Другое дело, что за это время могут появиться новые очень талантливые синхронисты. В том числе в России. Для перспективы развития вида спорта это очень хорошо. И сам Мальцев всегда горячо приветствует появление новых дуэтов. Но представьте, какая будет драма, если он еще годами будет тянуть на себе этот вид спорта, вдохновлять своим примером синхронистов по всему миру, а когда настанет час икс — его обойдут. В жизни столько иронии, что такое очень легко представить.

Хотя очень бы хотелось, чтобы в случае с Мальцевым все закончилось хеппи-эндом. Он этого точно заслуживает.