Российская красавица-синхронистка побеждает на чемпионате Европы. Она потрясающе талантливая и изящная
12 мая на чемпионате Европы в Будапеште российская синхронистка Варвара Субботина одержала победу в произвольной программе солисток. Наша спортсменка завоевала золото с результатом 96,4333 балла.
Несмотря на то, что девушке всего 20, она уже четыре раза становилась чемпионкой мира, а золото чемпионата Европы берет в третий раз.
К большому сожалению, выступить на Олимпиаде в Токио Варвара не сможет из-за проблем со здоровьем. Сразу после окончания турнира ей предстоит операция — надо лечить барабанную перепонку, из-за которой подготовка к ЧЕ-2021 была скорректирована. Но даже такие серьезные ограничения не помешали одержать победу.
«Пропускать Олимпиаду грустно, но я смотрю на это так — если не в этот раз, значит в следующий», — говорит Субботина.
Варвара — не только безмерно талантливая синхронистка, но и красивая девушка с идеальной и очень гибкой спортивной фигурой.
Однажды один из подписчиков поставил под сомнение ее естественную красоту — «Сколько пластик было? Губы, грудь и нос?», на что Варвара парировала: «Очнитесь, люди! Боже... Я уже не один раз говорила, что я никогда не делала никаких операций. У меня все свое, чем природа наградила, так сказать!»
Варвара с ее внешностью может сниматься в кино — не исключено, она еще реализует мечту о карьере актрисы. Еще Субботина рассказывала, что раньше старадала Instagram-зависимостью, но тут помогли тренеры. Девушке было разрешено выкладывать новые фото только после побед. Пришлось пойти на компромисс и выигрывать все подряд. И это прекрасно.
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