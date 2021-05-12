Российская красавица-синхронистка побеждает на чемпионате Европы. Она потрясающе талантливая и изящная

Очень жаль, что Варвара Субботина не выступит на Олимпиаде в Токио.

12 мая на чемпионате Европы в Будапеште российская синхронистка Варвара Субботина одержала победу в произвольной программе солисток. Наша спортсменка завоевала золото с результатом 96,4333 балла.

Несмотря на то, что девушке всего 20, она уже четыре раза становилась чемпионкой мира, а золото чемпионата Европы берет в третий раз.

К большому сожалению, выступить на Олимпиаде в Токио Варвара не сможет из-за проблем со здоровьем. Сразу после окончания турнира ей предстоит операция — надо лечить барабанную перепонку, из-за которой подготовка к ЧЕ-2021 была скорректирована. Но даже такие серьезные ограничения не помешали одержать победу.

«Пропускать Олимпиаду грустно, но я смотрю на это так — если не в этот раз, значит в следующий», — говорит Субботина.

Варвара — не только безмерно талантливая синхронистка, но и красивая девушка с идеальной и очень гибкой спортивной фигурой.

Однажды один из подписчиков поставил под сомнение ее естественную красоту — «Сколько пластик было? Губы, грудь и нос?», на что Варвара парировала: «Очнитесь, люди! Боже... Я уже не один раз говорила, что я никогда не делала никаких операций. У меня все свое, чем природа наградила, так сказать!»

Варвара с ее внешностью может сниматься в кино — не исключено, она еще реализует мечту о карьере актрисы. Еще Субботина рассказывала, что раньше старадала Instagram-зависимостью, но тут помогли тренеры. Девушке было разрешено выкладывать новые фото только после побед. Пришлось пойти на компромисс и выигрывать все подряд. И это прекрасно.