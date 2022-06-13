Синхронистки Баяндины из сборной Франции дисквалифицированы за допинг-тесты 2014 года

Синхронистки Анастасия и Дарья Баяндины получили дисквалификацию за употребление препарата фуросемид, следы которого был обнаружен в их допинг-пробе от 2014 года. Согласно условиям соглашения с ФИНА, спортсменки не смогут выступать до 18 марта 2023 года.

«Несмотря на то, что наши имена связаны с запрещенным веществом, мы знаем, что не принимали фуросемид (или любое другое запрещенное вещество) намеренно и твердо верим в свои природные способности.

Вот почему нам трудно объявить, что нам придется немного отвлечься от бассейна и нашей команды после согласования с Международным агентством тестирования и ФИНА относительно нашего периода недопустимости, связанного с использованием фуросемида в 2014 году. Мы всегда были против допинга, потому никогда не хотели навредить своему организму или подвергать риску здоровье.

Мы не только никогда не слышали об этом веществе до того, как читали письмо Международного агентства тестирования, но и понятия не имеем, как оно попало в наши системы много лет назад.

В то время мы были несовершеннолетними и у нас никогда не было проблем с весом, поэтому для похудения не было смысла принимать мочегонный препарат.

С нетерпением ждем возможности снова побороться за Францию и показать всем миру, на что мы способны», — написала Дарья в социальных сетях.

Анастасия и Дарья Баяндины родились в России, но сейчас представляют Францию.