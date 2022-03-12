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Сегодня, 12:08

Татьяна Покровская призналась, что верит в скорое возвращение россиян на международные турниры

Виктория Кравченко

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что верит в скорое возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

«К сожалению, вы сами видите, что предполагать что-либо сейчас сложно, события развиваются стремительно. Но я все-таки верю: правда восторжествует. И все поймут, что россияне желают мира и хотят, чтобы и на Украине, и у нас, и в других странах все было хорошо», — цитирует Покровскую RT.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/974797-pokrovskaya-rossiya-vozvraschenie-pravda
Татьяна Покровская
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