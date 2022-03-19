Субботина выиграла два золота на первом этапе Мировой серии по синхронному плаванию
Российская синхронистка Варвара Субботина выиграла две золотые медали на первом этапе Мировой серии.
Соревнования прошли в виртуальном формате. Россиянка стала лучшей в произвольной программе соло, получив 91,58 балла.
В соревновании дуэтов Субботина вместе со Светланой Колесниченко завоевала золотую медаль с результатом 93,13 балла.
20-летняя спортсменка является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.
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