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Сегодня, 21:03

Субботина выиграла два золота на первом этапе Мировой серии по синхронному плаванию

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская синхронистка Варвара Субботина выиграла две золотые медали на первом этапе Мировой серии.

Соревнования прошли в виртуальном формате. Россиянка стала лучшей в произвольной программе соло, получив 91,58 балла.

В соревновании дуэтов Субботина вместе со Светланой Колесниченко завоевала золотую медаль с результатом 93,13 балла.

20-летняя спортсменка является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

Варвара Субботина
Светлана Колесниченко
Синхронное плавание
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