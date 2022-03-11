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Сегодня, 11:13

Российские синхронистки выступят на этапе Мировой серии в онлайн-формате в марте

Российские синхронистки выступят на этапе Мировой серии в онлайн-формате
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщила, что российские синхронистки выступят на этапе Мировой серии, который пройдет в онлайн-формате.

«Да, конечно, они принимают участие, — приводит слова Покровской ТАСС. — Это же идет запись, наши запись уже сделали. Все уже сделано. Еще будет австралийский формат, но это еще впереди, и будем обговаривать».

Первый этап Мировой серии пройдет в онлайн-формате с 19 по 20 марта в Канаде и США.

8 марта бюро Международной федерации плавания (FINA) сообщило, что выступает против полного запрета спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных турнирах. Они могут соревноваться в качестве нейтральных атлетов.

Источник: https://tass.ru/sport/14036911
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