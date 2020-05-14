Светлана Ромашина: «Мне неудобно обращаться за деньгами на детей к государству»

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина? рассказала, что продолжает соблюдать режим самоизоляции и объяснила, почему не оформляла выплату на детей до З-х лет.

— Выплату не оформляли (Дочери Светланы Ромашиной Александре — два с половиной года. — Прим. «СЭ»). Слава Богу, не могу себя назвать нуждающейся — и я и муж работаем, на жизнь нам хватает, зарплату исправно получаем. Поэтому мне несколько неудобно обращаться за этими деньгами, так как очевидно, что есть масса семей, кому они нужнее.

— Как изменилась ваша жизнь после 12 мая, когда был снят режим нерабочих дней?

— Для меня конкретно ничего не изменилось — спортивные объекты закрыты, спорт на паузе, централизованно тренироваться нет возможности. Кроме того, насколько я поняла, решим самоизоляции в Москве и Подмосковье продлен, за некоторым исключением. Муж работает так, как работают суды и правоохранительные органы. Естественно, он в своей повседневной деятельности старается быть максимально аккуратным и минимизировать, дистанцировать все контакты.

В остальном же официальная статистика красноречиво свидетельствует, что никакого купирования эпидемии не произошло, может быть, самоизоляции позволила немного растянуть во времени темпы прироста заболевших. Поэтому единственной причиной ослабления мер являются проблемы в экономике, отсутствие у людей денег дальше сидеть на самоизоляции, поскольку принимаемых мер поддержки населения и бизнеса явно недостаточно. (Мария Маркова)