Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина назвала «новой бедой» перенос Олимпиады-2020 на год.

— В 2016 году, перед Олимпийскими Играми в Рио-де-Жанейро, мы до последнего не знали допустят сборную России до Игр или нет, — написала Шишкина в Instagram. — Все находились в жутком стрессе и нервном напряжении. Уверена, что это негативно сказалось на психике и результатах многих атлетов. Прошло 4 года. Новая беда.

Я считаю, что коронавирус это серьезная угроза для всего мира. Что человеческая жизнь дороже любых медалей. Но поймите и меня тоже. Мы готовились и продолжаем готовиться к Олимпийским Играм 2020 года и находясь на финишной прямой получаем известие о том, что Игры отложены на год.

Слов нет. Но я буду продолжать бороться. Я чувствую в себе силы и мотивацию продолжать тренировки. Я очень люблю свою работу, своё дело. Это моё ежедневное вдохновение. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас в этот период.

Во вторник 24 марта президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса, с условием, что Игры должны состоятся не позднее лета 2021 года.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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