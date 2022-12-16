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Сегодня, 09:11

Синхронистка Ромашина определится со своим будущим после 21 декабря

Мария Гусева
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Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина сообщила, что определится со своим будущим после шоу олимпийских чемпионов по синхронному плаванию. Мероприятие пройдет в среду, 21 декабря, в Москве.

«Будут сделаны некие заявления, как раз таки к концу года — на шоу олимпийских чемпионов, которое пройдет 21-го числа, после него будем решать, что дальше, — цитирует ТАСС Ромашину. — Этот год был для меня домашним, потому что лично у меня не было никаких стартов. Я проводила больше времени с семьей, конечно, это было для меня ценно, приятно. За последние годы у меня не было такой возможности, поэтому год стал теплым и домашним».

33-летняя Ромашина является семикратной олимпийской чемпионкой, 21-кратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой Европы.

Источник: ТАСС
Светлана Ромашина
Синхронное плавание
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