Ромашина считает, что соревнования синхронистов на Олимпиаде-2024 станут лотереей после допуска мужчин

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина считает, что допуск мужчин к соревнованиям по синхронному плаванию на Олимпиаде-2024 может превратить групповые выступления в лотерею.

«Мы уже пытались до этого разбирать этот момент и понимаем, что не во всех странах есть сильные мальчики, которые могут на Олимпийских играх выступить в групповых упражнениях. К тому же нужно понимать и здраво оценивать, что тренерскому коллективу придется немножко видоизменять программы под мальчиков, чтобы хоть как-то их выделить, показать. Либо кто-то, наоборот, оставит самые обычные программы. Это будет некий риск, и вопрос в том, кто на него пойдет. Группы — это пока некая лотерея», — приводит ТАСС слова Ромашиной.

Сегодня, 22 декабря, стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам принимать участие в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх, которые пройдут в Париже. В группах могут быть заявлены максимум двое мужчин.