Синхронное плавание
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Главная
Синхронное плавание

Сегодня, 15:51

Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина не вошла в список кандидатов в сборную России по синхронному плаванию на 2023 год

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина не вошла в список кандидатов в сборную России по синхронному плаванию на 2023 год, информирует ТАСС.

В конце ноября главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщила, что Ромашина в ближайшее время может перейти на тренерскую работу и стать руководителем отделения в школе по синхронному плаванию «Юность Москвы». Сама спортсменка сообщала, что намерена принять решение о своем будущем к концу декабря.

Спортсменка семь раз побеждала на Олимпийских играх. Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы.

33-летняя Ромашина — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.

Источник: https://tass.ru/sport/16728069
Светлана Ромашина
0
Читайте также
Главные спортивные события-2022: феерия Большунова, самый необычный ЧМ в истории и другие
«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова
Читателей Die Welt возмутило новогоднее обращение Шольца
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Землетрясение произошло в акватории Черного моря на Кубани
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ромашина считает, что соревнования синхронистов на Олимпиаде-2024 станут лотереей после допуска мужчин
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости