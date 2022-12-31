Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина не вошла в список кандидатов в сборную России по синхронному плаванию на 2023 год

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина не вошла в список кандидатов в сборную России по синхронному плаванию на 2023 год, информирует ТАСС.

В конце ноября главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщила, что Ромашина в ближайшее время может перейти на тренерскую работу и стать руководителем отделения в школе по синхронному плаванию «Юность Москвы». Сама спортсменка сообщала, что намерена принять решение о своем будущем к концу декабря.

Спортсменка семь раз побеждала на Олимпийских играх. Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы.

33-летняя Ромашина — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.