Синхронное плавание
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Р§Рњ 2022
Главная
Синхронное плавание

Сегодня, 14:03

Мужчинам разрешили выступать в синхронном плавании на Олимпиаде в Париже

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам принимать участие в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Международной федерации плавания.

«Это объявление знаменует собой веху в истории синхронного плавания. Водные виды спорта универсальны, и мужчины отлично зарекомендовали себя в синхронном плавании. Я с нетерпением жду возможности увидеть это новшество, которое будет представлено всему миру в Париже. Включение мужчин — это большая заслуга всех тех, кто много лет работал над тем, чтобы это произошло», — приводит слова президента Международной федерации плавания Хусейна Аль-Мусаллама сайт Международной федерации плавания.

Синхронное плавание было впервые представлено на Олимпийских играх в 1984 году. На чемпионатах мира по водным видам спорта мужчинам было разрешено выступать с 2015 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221222/plavanie-1840527375.html
Синхронное плавание
19
Читайте также
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
«Зовите меня гигантом»: 130-килограммовый гандболист из ДР Конго покорил сердца фанатов
Захарова высмеяла пост постпреда Украины в ООН с флагом США в желто-голубых цветах
Песков рассказал о послании Путина председателю КНР Си Цзиньпину
Кремль отреагировал на ранение Рогозина в Донецке
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Покровская заявила, что российские синхронистки с удовольствием выступят в Азии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости