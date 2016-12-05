Ромашина поблагодарила FINA за шанс доказать, что они с Ищенко лучшие в мире

Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина поблагодарила Международную федерацию плавания (FINA) и ее президента Хулио Маглионе за возможность доказать в олимпийский год, что они с Натальей Ищенко являются лидерами мирового синхронного плавания. Россиянки были признаны организацией лучшими синхронистками по итогам 2016 года, о чем было объявлено на ежегодной церемонии в канадском Виндзоре.

- Премия в этом году особенная не только потому, что это был олимпийский год, но и потому, что в сложившейся ситуации FINA доказала, что мы все одна большая семья, что наши отношения строятся на принципах справедливости, - приводит "Р-Спорт" слова Ромашиной. - Я благодарю Хулио Маглионе за его принципиальное решение, которое позволило мне получить приз в этом году. Я благодарна Татьяне Данченко, которая является моим тренером с самого детства, и нашему главному тренеру Татьяне Покровской, благодаря которой стали возможны все наши победы, начиная с Сиднея. Это наша общая победа.

Напомним, после доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена МОК передал право определять, кто из российских спортсменов может принять участие в Олимпийских играх-2016, международным спортивным федерациям. Российские синхронистки решением FINA полным составом были допущены до Игр в Рио-де-Жанейро.

Ищенко и Ромашина – лучшие синхронистки года по версии FINA