Путин поздравил Мальцева и Гурбанбердиеву с золотом в соревнованиях микст-дуэтов на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил россиян Александра Мальцева и Майю Гурбанбердиеву с победой в технической программе в соревнованиях микст-дуэтов на чемпионате мира в Кванджу.

– Уважаемые Александр Евгеньевич и Майя Эзизовна! Поздравляю вас с золотыми медалями чемпионата мира. Вы достойно справились с поставленными задачами. В соревнованиях смешанных дуэтов сумели максимально собраться, проявить мастерство и характер, принести нашей стране очередную яркую победу. Молодцы! Желаю вам удачи, новых спортивных свершений и всего самого доброго, – приводит официальный сайт Кремля слова Путина.