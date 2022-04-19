Покровская заявила, что сборную России по синхронному плаванию больше волнует обновление состава, нежели политические процессы

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская на пресс-конференции перед началом чемпионата страны по данному виду спорта в Казани рассказала о мотивации своей команды в условиях международной изоляции.

«У нас сейчас такой период, даже если бы в нашей политике все было в порядке, у нас все равно идет время подготовки с одного олимпийского цикла на другой. У нас идет обновление состава, можно сказать, почти полностью, потому что из олимпийского состава у нас на сегодня остались только Света Колесниченко и чемпионка Европы в дуэте и соло Варвара Субботина. Все остальные — это девочки, которые пришли из юниорского состава, составы сборной команды еще открыты, то есть эти соревнования для них очень важный этап.

Сейчас будет трансформация и реконструкция, утверждение состава, так что работы очень много. И говорить, что отсутствует мотивация, нам не приходится. Татьяна Данченко сейчас займется новыми программами, у нее тоже время непростое. У нас тоже будет новая программа готовиться. Никакого уныния нет. У нас идет серьезная работа», — сказала Покровская.

Напомним, что Европейская лига плавания (LEN) временно отстранила российскую сборную от своих стартов.