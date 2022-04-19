Покровская оценила риски смены гражданства российскими синхронистками

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская на пресс-конференции перед началом чемпионата страны по данному виду спорта в Казани ответила на вопрос о возможности смены спортивного гражданства членами сборной команды.

«Я не могу отвечать за всех. У нас сейчас молодые девочки, которые не проявили себя, мечтают выйти на соревнования именно в команде России, с ее традициями, многолетними выступлениями на соревнованиях и восхождениями на пьедестал.

Если кто-то вдруг захочет, мы удерживать не будем, но я не думаю, что это произойдет. Я могу сказать, что на 99 процентов они останутся и будут выступать в России. А так, за их спинами родители, какие настроения у родителей — не знаю, а пока все с нами, все в порядке», — сказала Покровская.

Отметим, что на данный момент сборная команда России не выступает на международных стартах из-за ограничений.