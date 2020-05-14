Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, за счет чего можно добиваться успеха в спорте. Спортсменка уверена, что многое зависит от трудолюбия.

— Посмотрите «Последний танец» — популярный документальный сериал про НБА, — предложила Шишкина. — Первое, что сказал Джордан: «Я пришел в клуб, там пьют и нюхают кокаин. Я закрыл дверь — и пошел тренироваться. Стал одиночкой». Он выбрал путь самосовершенствования, стал фанатом своего дела. Больше того, партнеры по команде Джордана рассказывали, что он заставлял их работать. Орал на них. Думаю, нашей футбольной сборной не хватает таких людей. Тех, которые своим примером показывали бы, что готовы тренироваться хоть 24 ч в день.

Знаете, как было у нас в сборной?

— Расскажите.

— Нас четверо молодых взяли в команду. Остальные были уже титулованные, олимпийские чемпионки. В 22 ч вечера у нас заканчивалась 10-часовая тренировка и мы вчетвером еще минут на 40 оставались в воде. Надевали утяжелители, качали руки.

— Первые недели?

— В течение года. (Владимир Иванов)