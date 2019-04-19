Колесниченко и Ромашина победили на этапе Мировой серии в Казани

Россияне Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли техническую программу среди дуэтов на этапе Мировой серии в Казани. Соревнования одновременно являются чемпионатом России.

Спортсмены набрали 96,1481 балла. Вторыми стали итальянки Линда Черрути и Костанца Ферро (89,8612). Третье место заняли Анна-Мария Александри и Эйрини Александри (87,7417) из Австрии.

Вторым в рамках чемпионата России стали Варвара Креопалова и Алена Матвиенко (87,2116). Замкнули тройку Алиса Голубева и Яна Преснякова (83,3785).