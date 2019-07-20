Гурбанбердиева и Мальцев выиграли произвольную программу микст-дуэтов на чемпионате мира

Российский дуэт синхронистов Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев выиграл произвольную программу микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу.

Синхронное плавание

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Смешанные дуэты

Произвольная программа

Финал

1. Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев (Россия) – 92,9667

2. Манила Фламини/Джорджио Минизини (Италия) – 91,8333

3. Юми Адати/Ацуси Абэ (Япония) – 90,4000

4. Наталья Вега/Билл Мэй (США) – 88,3000

5. Эмма Гарсия/Пау Рибес (Испания) – 86,3667

6. Чэн Вэньтао/Ши Хаоюй (Китай) – 85,6667