Гурбанбердиева и Мальцев выиграли произвольную программу микст-дуэтов на чемпионате мира

Российский дуэт синхронистов Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев выиграл произвольную программу микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу.
Синхронное плавание
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Смешанные дуэты
Произвольная программа
Финал
1. Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев (Россия) – 92,9667
2. Манила Фламини/Джорджио Минизини (Италия) – 91,8333
3. Юми Адати/Ацуси Абэ (Япония) – 90,4000
4. Наталья Вега/Билл Мэй (США) – 88,3000
5. Эмма Гарсия/Пау Рибес (Испания) – 86,3667
6. Чэн Вэньтао/Ши Хаоюй (Китай) – 85,6667
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