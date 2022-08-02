Покровская допустила возвращение Ромашиной и Чигиревой в большой спорт

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала возможность возвращения олимпийских чемпионок Влады Чигиревой и Светланы Ромашиной.

«Ромашина или Чигирева захотят еще выступать? Что ж, двери все у нас открыты. Почему нет? Дай бог им здоровья и сил. Опыт всегда очень важен в этом деле. Мы не говорим нет, мы смотрим», — передает слова Покровской корреспондент «СЭ».

Отметим, что из прошлого поколения сборной в составе группы осталась только Светлана Колесниченко.