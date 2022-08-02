Синхронное плавание
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Главная
Синхронное плавание

Сегодня, 18:03

Покровская допустила возвращение Ромашиной и Чигиревой в большой спорт

Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Покровская.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала возможность возвращения олимпийских чемпионок Влады Чигиревой и Светланы Ромашиной.

«Ромашина или Чигирева захотят еще выступать? Что ж, двери все у нас открыты. Почему нет? Дай бог им здоровья и сил. Опыт всегда очень важен в этом деле. Мы не говорим нет, мы смотрим», — передает слова Покровской корреспондент «СЭ».

Отметим, что из прошлого поколения сборной в составе группы осталась только Светлана Колесниченко.

Татьяна Покровская
0
Читайте также
Слива: польза и вред. Мнение диетологов
Юрий Семин: «В «Торино» Алексея Миранчука ждет непростая жизнь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Покровская — об обновленной сборной: «На тренировках казалось, что русское синхронное закончилось»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости