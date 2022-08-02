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Сегодня, 17:57

Покровская — об обновленной сборной: «На тренировках казалось, что русское синхронное закончилось»

Покровская прокомментировала первое выступление сборной России в обновленном составе
Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Покровская.
Фото Татьяна Дорогутина

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала первое выступление национальной команды в обновленном составе.

«Смена поколений для меня уже не в первый раз. Эта смена оказалась хорошей. На тренировках не всегда это замечаешь, но они изматывают настолько, что порой кажется все — русское синхронное плавание закончилось. Но на соревнованиях видишь, что нет. Смена хорошая. Показали и моим девочкам, и олимпийским чемпионкам, что можно с ними работать», — передает слова Покровской корреспондент «СЭ».

Отметим, что в новом составе с олимпийским опытом осталась только Светлана Колесниченко.

Татьяна Покровская
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