Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала первое выступление национальной команды в обновленном составе.

«Смена поколений для меня уже не в первый раз. Эта смена оказалась хорошей. На тренировках не всегда это замечаешь, но они изматывают настолько, что порой кажется все — русское синхронное плавание закончилось. Но на соревнованиях видишь, что нет. Смена хорошая. Показали и моим девочкам, и олимпийским чемпионкам, что можно с ними работать», — передает слова Покровской корреспондент «СЭ».

Отметим, что в новом составе с олимпийским опытом осталась только Светлана Колесниченко.