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Сегодня, 14:23

Брусникина: «У нас появился новый вид программы — акробатическая группа. Там мужская сила очень поможет»

Алина Савинова
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Президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина высказалась о возможном участии мужчин-синхронистов в групповых упражнениях.

«Мужчины в синхронном плавании — еще редкость, но они есть. Конечно, не в таком количестве, как девочки. Насколько я знаю, Татьяна Николаевна [Покровская, тренер сборной России] планировала пробовать Александра Мальцева в групповых упражнениях. У нас сейчас появился новый вид программы — акробатическая группа. Там, конечно, мужская сила очень поможет», — приводит Sport24 слова Брусникиной.

В конце 2022 года стало известно о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам принимать участие в групповых соревнованиях в синхронном плавании.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-03-07-brusnikina-o-muzhchinakh-v-sinkhronnom-plavanii-yest-vid-gde-muzhskaya-sila-ochen-pomozhet
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