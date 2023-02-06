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Сегодня, 23:18

Покровская назвала героем семикратную олимпийскую чемпионку синхронистку Ромашину

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина является настоящим героем.

«Она длительно и очень хорошо выполняла свой долг, считаю, что она настоящий герой. У нас все девочки, которые участвовали в Олимпиаде, — герои, но семь медалей — это рекорд, для которого нужно быть таким умным, дисциплинированным и талантливым спортсменом, как Света Ромашина. Да, она объявила о завершении карьеры, но думаю, что на другом поприще она проявит себя так же медаленосно, как и в качестве действующей спортсменки. Она возглавила школу, думаю, школа будет иметь успехи, она уже сейчас занимает одно из первых мест в России. Успехи Светы — совпадение многих факторов: упорная работа, талантливый тренер Татьяна Данченко, нашлись сильные девочки в дуэте, которые с ней выступали. У Светы феноменальная карьера, нет в России спортсменов с таким количеством олимпийских медалей, мы ей гордимся», — приводит слова Покровской ТАСС.

Ромашина семь раз становилась победительницей Олимпийских игр. Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. 33-летняя россиянка — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.

Источник: https://tass.ru/sport/16977539
Светлана Ромашина
Татьяна Покровская
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