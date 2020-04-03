Четырехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Ермакова (ermakova.anastasia83) в субботу, 4 апреля, в 17:00 выйдет в прямой эфир Instagram из Италии с обозревателем «СЭ» Натальей Марьянчик (nataliamaryanchik) и ответит на все актуальные вопросы.

— Как выживать в эпицентре пандемии коронавируса?

— Как не растерять форму, не выходя из дома?

— Как повлияет на наших синхронисток перенос Олимпиады на год?

Присылайте свои вопросы в комментариях под этим анонсом или в Instagram Натальи Марьянчик. Подписывайтесь заранее, чтобы ничего не пропустить!

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