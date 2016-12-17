17:06 17 декабря | ПЛАВАНИЕ

Кирилл Пригода: "Российские пловцы живут сегодняшним днем и не обсуждают доклад Макларена"

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Чемпион мира по плаванию на короткой воде Кирилл Пригода заявил, что российские пловцы стараются жить сегодняшним днем и не обсуждают доклад независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена

 
Некоторые Международные федерации по зимним видам спорта не делают трагедии из обвинений в адрес России в докладе Макларена.Кому допинг не помеха

- В Канаде не было никакого конфликта со стороны соперников, не было такого как в Рио, и в сборной мы особо доклад не обсуждаем, живем сегодняшним днем, - приводит "Р-Спорт" слова Пригоды. - Мы вернулись из Канады, сейчас на Кубке Сальникова ощущение, что плыву по российскому времени, а живу наверное все еще по канадскому.

Во второй части доклада, которую Макларен представил на прошлой неделе в Лондоне, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. В этот момент сборная России находилась на чемпионате мира в канадском Виндзоре. Пригода в составе сборной России завоевал золото в одной из эстафет на чемпионате мира в Виндзоре.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161217/1113878936.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

И правильно. Все равно Макларена и Ко не переделать.

17:23 17 декабря

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