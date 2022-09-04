Сальников объяснил бан Рылова за участие в митинг-концерте: «Сейчас мир изменился»

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников высказался о решении FINA отстранить пловца Евгения Рылова за участие в концерте-митинге в «Лужниках».

Сальников уверен: каждый имеет право высказывать свое мнение, но раньше это было нормальным явлением, а теперь рассматривается совершенно по другому.

«Сейчас мир изменился, — приводит «Чемпионат» слова Сальникова. — Если раньше это воспринималось как нормальное явление и проявление собственных взглядов, то сейчас это рассматривается через совершенно другую призму. С одной стороны, да, ты можешь высказываться, и я считаю, что это правильно. С другой стороны, ты не знаешь, что будет дальше».

Глава ВФП сказал, что дисциплинарный комитет FINA посчитал случай с Рыловым угрозой целостности спортивного сообщества.

«И комитет отстранил Рылова от своих соревнований, найдя в проявлении своего мнения причину для этого. Это сделано исходя из того, что угол зрения уже был определен», — заявил Сальников.

Двукратный олимпийский чемпион Рылов был отстранен на девять месяцев за участие в праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией, который состоялся 18 марта в «Лужниках». 25-летний спортсмен не стал оспаривать решение.